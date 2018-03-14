Каролин Возняцки не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

(20) Дарья Касаткина - (2) Каролин Возняцки - 6:4, 7:5
Начало отчетной поединка в целом осталось именно за Каролин. 2-я ракетка турнира в Индиан-Уэллсе уверенно повела с брейком, а потом и вовсе могла доводить свой перевес в счёте до неприличного. Возняцки не воспользовалась двойным брейк-поинтом при счете 3:0, позволила Касаткиной защитить собственную подачу и вернуться в игру. Тут же Дарья выровняла ситуацию в счёте, оформив обратный брейк, а ещё через несколько минут Дарья уже вела в счёте с геймом на приёме в активе. Россиянка вполне могла ставить точку в матче ещё одним успехом на подаче Возняцки, но та спаслась с сет-болла. Но помешать Дарье подать на партию Каролин уже не смогла.
Второй сет прошёл в куда более нервной борьбе. Дважды с брейком вела именно Касаткина, но Каролин каждый раз моментально отыгрывалась. В концовке сета вырвалась вперёд в счёте уже сама Возняцки, которая тут же получила возможность подавать на партию, но датчанка не справилась и посыпалась. Касаткина не только в последний момент оформила обратный брейк, но и еще раз взяла подачу соперницы, поставив таким образом точку во всем матче.
Теперь в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Дарья Касаткина сыграет с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер.
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