Катерина Бондаренко проигрывает в первом же раунде турнира в Майами.

Катерина Бондаренко вынуждена зачехлить ракетку уже в первом раунде женского одиночного турнира на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Майами. На старте турнира украинская теннисистка в трех партиях уступила представительнице Бельгии Алисон ван Эйтванк, занимающей на данный момент 51-ю строчку мирового рейтинга. В упорной борьбе Катерина оставила за собой стартовый сет, который ей удалось выиграть на тай-брейке. По ходу второй партии Бондаренко-младшая дважды вела с брейком и даже выходила подавать на матч, но упустила перевес и позволила Алисон спасти встречу. Ну а в решающей партии перевес ван Эйтванк был уже более чем очевидным. На стартовую победу на турнире в Майами бельгийская спортсменка потратила 2 часа и 25 минут игрового времени.
Алисон ван Эйтванк - Катерина Бондаренко - 6:7(3), 7:5, 6:1
Во втором раунде соревнований в Майами Алисон ван Эйтванк сыграет с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской.
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