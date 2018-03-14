Анжелик Кербер отдала всего 2 гейма Каролин Гарсия на пути в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер более чем спокойно и уверенно выходит в 1/4 финала соревнований в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертого круга Анжелик в двух партиях разгромила французскую спортсменку Каролин Гарсия, посеянную на турнире под 7-м номером. За весь поединок француженка сумела выиграть у Кербер всего 2 розыгрыша - по одному в каждом из сетов противостояния. На победу в матче Анжелик Кербер потратила около часа игрового времени.
(10) Анжелик Кербер - (7) Каролин Гарсия - 6:1, 6:1
Теперь в 1/4 финала соревнований в Индиан-Уэллсе Анжелик Кербер сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в своём матче четвёртого круга переиграла Каролин Возняцки из Дании.
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