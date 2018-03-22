Анжелик Кербер уверенно стартует на соревнованиях в Майами.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, получившая на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Майами 10-й номер посева, без проблем преодолела стартовый для себя второй раунд турнира. В нем Анжелик в двух партиях переиграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон, занимающую на данный момент 76-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Кербер ни разу не упустила собственную подачу и по 2 раза отличилась на приеме в каждом из сетов. Единственный неприятный для поклонников немецкой теннисистки момент случился уже при счете 6:2, 4:1. У Анжелик подвисла подача, но с тройного брейк-поинта 10-я ракетка соревнований сумела защитить гейм. В итоге, на выход в третий круг турнира в Майами Анжелик Кербер потратила чуть более часа игрового времени.
(10) Анжелик Кербер - Йоханна Ларссон - 6:2, 6:2
В третьем раунде соревнований в Майами Анжелик Кербер сыграет с победительницей матча между Александрой Саснович и Анастасией Павлюченковой.
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