Анжелик Кербер выбивает из борьбы прошлогоднюю чемпионку турнира в Индиан-Уэллсе уже на стадии третьего круга.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер оставляет соревнования в Индиан-Уэллсе без прошлогодней чемпионки уже на стадии третьего круга. В ней Анжелик, посеянная на турнире под 10-м номером, в двух партиях обыграла россиянку Елену Веснину, которая, как раз, и поднимала над головой трофей соревнований в 2017-м. В стартовой партии встречи Анжелик повела сразу с двумя брейками - 4:0, но умудрилась оказаться на грани поражения в сете, упустив 3 собственные подачи подряд. Веснину, правда, тоже лихорадило - россиянка сначала не подала на партию, а потом не смогла себе даже тай-брейк обеспечить. Во втором сете Кербер действовала куда спокойнее, правда, подать на матч с первой попытки немка не смогла. И опять вновь провалила собственный гейм Елена, которая в итоге за 1 час и 40 минут игрового времени сложила свои чемпионские полномочия в Индиан-Уэллсе.
(10) Анжелик Кербер - (24) Елена Веснина - 7:5, 6:2
Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Анжелик Кербер поспорит с француженкой Каролин Гарсия, обыгравшей на стадии третьего круга
представительницу Австралии Дарью Гаврилову.
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