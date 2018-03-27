Анжелик Кербер почти за 3 часа справилась с квалифайером в четвёртом круге турнира в Майами.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер с неожиданными проблемами преодолела четвёртый круг соревнований категории WTA Premier Mandatory в Майами. В борьбе за выход в 1/4 финала Анжелик, посеянная на турнире под 10-м номером в упорной поединке одолела китайскую спортсменку Яфань Ван, занимающую на данный момент 125-ю позицию женского мирового рейтинга. Стартовый сет, который изобиловал упущенными подачами обеих теннисисток, завершился лишь на тай-брейке, хотя Ван подавала на партию и даже имела 3 сет-болла. Так вот в 13-м гейме именно китаянка разгромила соперницу, отдав той лишь 1 розыгрыш. Во втором сете Кербер взяла реванш - снова немало брейков в партии, но опять все решилось на тае, который Анжелик выиграла, правда, далеко не так уверенно. Ну а в решающем отрезке встречи все решил единственный брейк в исполнении немецкой теннисистки. Благодаря ему Анжелик Кербер чуть более чем за 2 часа и 50 минут игрового времени оформила выход в четвертьфинал турнира в Майами.
(10) Анжелик Кербер - (Q) Яфань Ван - 6:7(1), 7:6(5), 6:3
Теперь в четвертьфинале турнира в Майами Анжелик Кербер сыграет с американкой Слоан Стивенс, которая в своём матче четвёртого круга выбила из борьбы
3-ю ракетку турнира Гарбинье Мугурусу из Испании.
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