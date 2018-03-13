Марта Костюк одержала волевую победу на старте турнира в Шэньчжэне.

(SE) Марта Костюк - (Q) Ивана Йорович - 0:6, 7:5, 6:4
Начало поединка против Иваны Йорович ничего хорошего для Марты Костюк не предвещало. То ли юная украинская теннисистка слишком много сил оставила на предыдущем турнире в Чжухае, где она добралась до финала, то ли просто войти в игру сразу у Марты попросту не получилось, но сербская спортсменка не просто захватила инициативу, а попросту громила Костюк на протяжении всей партии. Марта ни разу не смогла зацепиться на приеме, да и со своими подачами у украинки раз за разом возникали серьезные проблемы. В итоге Йорович отвесила Марте полноценную баранку и всего за 20 с небольшими копейками минут оформила победу в первом сете.
Начало второй партии уже вселяло оптимизм поклонникам Костюк. Марта быстро вырвалась вперед с брейком и удерживала перевес до середины сета. Но вот там украинку снова начало лихорадить. Сначала Ивана отыгралась, а потом и второй раз подряд отличилась на приеме, получив возможность тут же выходить подавать на победу во всем противостоянии. Костюк справилась с давлением, оформила в решающий момент обратный брейк, а потом и тай-брейка избежала, еще раз выиграв подачу сербской теннисистки.
Третий сет, во многом, проходил по тому же сценарию, что и вторая партия. Снова быстрым брейком смогла отличиться именно украинская теннисистка, но в середине этого отрезка матча Йорович снова выровняла ситуацию в счете. Под занавес встречи Костюк опять вырвалась вперед с геймом на приеме в активе, но не смогла подать на победу. К счастью, сама Ивана тоже не чувствовала уверенности в собственных силах, снова упустила подачу, а вместе с ней и весь поединок.
Теперь во втором раунде соревнований в Шэньчжэне Марта Костюк сыграет с китайской теннисисткой Фан Йинь Сун, которую неделю назад украинская спортсменка уже обыгрывала на турнире в Чжухае.
Благодаря выходу во второй раунд турнира в Шэньчжэне Марта Костюк уже в понедельник обойдет в мировом рейтинге Даяну Ястремскую и Ангелину Калинину и станет 5-й ракеткой Украины.
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