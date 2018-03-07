Марта Костюк обыграла Урсулу Радваньску на старте турнира в Чжухае.

Марта Костюк - (Q) Урсула Радваньска - 7:6(3), 6:2
Естественно, былые заслуги заставляли очень серьезно отнестись к Урсуле Радваньской как к первой сопернице Марты на турнире в Чжухае. Наверное, из всех победительниц квалификационного раунда именно польская теннисистка выглядела наименее желанной сопеницей для Костюк, так что приятно вдвойне, что юная украинка с задачей справилась и стартовала на турнире с победы. С другой стороны, Урсула испытывает серьезные проблемы с возвращением в тур после целой череды проблем со здоровьем. Набить достаточное количество игровой практики за ту же квалификацию Радваньской не удалось, а вообще матчей в последнее время она проводит катастрофически мало. Так что, полагаться Урсуле приходилось разве что на опыт. Во всем остальном, в данную конкретную минуту времени, Костюк соперницу превосходит.
Начался поединок для Марты крайне непросто. Урсула уверенно защитила собственную подачу, выиграв стартовый гейм "под ноль", а потом сразу же отличилась на приеме, воспользовавшись первым же брей-поинтом в матче. Костюк не позволила сопернице уйти в отрыв и моментально ликвидировала отставание в счете, причем сделала это просто убийственно для соперницы. Если в стартовом гейме на собственной подаче Радваньска не отдала украинке ни одного розыгрыша, то теперь уже сама Урсула не взяла ни мяча.
Польская спортсменка немного забуксовала и через несколько минут уже сама уступала с брейком. В этот момент Марте не мешало поддавить и уйти в отрыв, но сказалась нестабильность юной спортсменки. Радваньска отыгралась, снова упустила собственную подачу, но опять соорудила моментальный обратный брейк. Обмен проигранными подачами утих к концовке сета, так что теннисистки перевели стартовый отрезок матча на тай-брейк. Пусть и не без нервотрепки, не без большого количества мини-брейков с обеих сторон, Марта отпраздновала победу в этом 13-м гейме и повела в матче по сетам.
Упорная борьба продолжилась и в начале второй партии матча. Костюк с брейк-поинта спасла стартовый гейм, а потом тут же отличилась на приеме. В середине сета Марта под ноль проиграла свою подачу, так что Радваньска полностью выровняла ситуацию в счете. Но вот тут Костюк, наконец, полностью прибрала инициативу к собственным рукам и дважды подряд отличилась на приеме. Выиграв 3 гейма подряд Марта завершила поединок в свою пользу.
Во втором раунде соревнований в Чжухае Марта Костюк сыграет с китайской теннисисткой Фан-Йюн Сун.
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