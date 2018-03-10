Марта Костюк становится финалисткой турнира в Чжухае.

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает уверенные выступления на соревнованиях ITF в китайском Чжухае, призовой фонд которых составляет 60 тысяч долларов. В борьбе за выход в титульный матч турнира Марта в двух партиях переиграла словацкую спортсменку Анну-Каролину Шмидлову, занимающую на данный момент 135-ю строчку мирового рейтинга и посеянную на соревнованиях под 8-м номером. В стартовом сете Костюк довольно быстро повела с брейком, а под занавес партии украинка ещё раз отличилась на приёме, причём сделала это под ноль. В дебюте второго отрезка встречи с брейком повела уже Шмидлова, но со счета 2:4 Марта полностью перехватила инициативу, дважды отличилась на приёме и, выиграв 4 гейма подряд, завершила матч в свою пользу. На выход в финал турнира в Чжухае Марта Костюк потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
Марта Костюк - (8) Анна-Каролина Шмидлова - 6:2, 6:4
В финале соревнований в Чжухае Марта Костюк сыграет с экс-украинкой, защищающей ныне цвета бельгийского флага Мариной Заневской.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий