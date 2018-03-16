пятница, 16 марта 2018 г.

Марта Костюк сотворила впечатляющий камбек в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешные выступления на турнире категории ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в китайском Шэньчжэне. В каждом матче Марте приходится демонстрировать мощнейший характер и выпутываться из крайне непростых ситуаций, но она справляется и добирается вот уже до полуфинала турнира. Сегодня Марта совершила настоящий камбек в матче против 2-й ракетки соревнований Луксики Кумкхум из Таиланда. Украинская теннисистка проигрывала 1:6, 2:5, но смогла, ликвидировав по пути 2 матч-болла у соперницы завершить встречу в свою пользу. На победу в противостоянии Марте Костюк понадобилось 2 часа и 5 минут игрового времени.


(SE) Марта Костюк - (2) Луксика Кумкхум - 1:6, 7:6(4), 6:2

 Удивление? Шок? Да как угодно можно называть эмоции от того, как преодолевает турнирную дистанцию на соревнованиях в Шэньчжэне украинская теннисистка Марта Костюк. Просто представьте, 15-летняя девушка, которая добилась отличного результата неделю назад, добравшись до финала турнира в Чжухае, с боями проходит стадию за стадией на следующей неделе в Шэньчжэне. Хотя, по хорошему, без привычки играть в таком режиме, делать это невероятно сложно.

Но вот в четвертьфинале турнира Марта вообще совершила, казалось бы, невозможное. День отдыха, который был у украинской теннисистки после матча второго круга, казалось, мало помог Костюк. Стартовый сет Кумкхум она проиграла фактически без шансов, во втором - горела сразу с двумя брейками - 2:5. Луксика вышла подавать на победу, добралась до матч - балла...  И вот тут начался камбек.

На всякий случай, повторю ещё раз, счёт был 1:6, 2:5 и матч-болл у Кумкхум. Марта сначала спаслась с первой подачи соперницей на победу, потом, ликвидировав еще один матч-поинт, отыграла и второй брейк. Тай упускать Марта после такого просто не имела права, как и решающий сет. В нем, конечно, у Костюк были минимальные проблемы, но украинка справилась.

Теперь в полуфинале турнира в Шэньчжэне Марта Костюк сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 9:01
Мітки: , ,

2 комментария:

  1. Невероятно .!! Браво Марта !!!

    ОтветитьУдалить

  2. Отличное настроение на утро, спасибо!

    ОтветитьУдалить

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)