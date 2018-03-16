Марта Костюк сотворила впечатляющий камбек в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне.

(SE) Марта Костюк - (2) Луксика Кумкхум - 1:6, 7:6(4), 6:2
Удивление? Шок? Да как угодно можно называть эмоции от того, как преодолевает турнирную дистанцию на соревнованиях в Шэньчжэне украинская теннисистка Марта Костюк. Просто представьте, 15-летняя девушка, которая добилась отличного результата неделю назад, добравшись до финала турнира в Чжухае, с боями проходит стадию за стадией на следующей неделе в Шэньчжэне. Хотя, по хорошему, без привычки играть в таком режиме, делать это невероятно сложно.
Но вот в четвертьфинале турнира Марта вообще совершила, казалось бы, невозможное. День отдыха, который был у украинской теннисистки после матча второго круга, казалось, мало помог Костюк. Стартовый сет Кумкхум она проиграла фактически без шансов, во втором - горела сразу с двумя брейками - 2:5. Луксика вышла подавать на победу, добралась до матч - балла... И вот тут начался камбек.
На всякий случай, повторю ещё раз, счёт был 1:6, 2:5 и матч-болл у Кумкхум. Марта сначала спаслась с первой подачи соперницей на победу, потом, ликвидировав еще один матч-поинт, отыграла и второй брейк. Тай упускать Марта после такого просто не имела права, как и решающий сет. В нем, конечно, у Костюк были минимальные проблемы, но украинка справилась.
Теперь в полуфинале турнира в Шэньчжэне Марта Костюк сыграет с россиянкой Анной Калинской.
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Невероятно .!! Браво Марта !!!ОтветитьУдалить
Отличное настроение на утро, спасибо!ОтветитьУдалить