Марта Костюк становится участницей четвертьфинальной стадии турнира в Шэньчжэне.

(SE) Марта Костюк - (Q) Йин Фан Сун - 6:2, 1:6, 6:4
В очередной раз с удовольствием приходится отметить не по годам сильный характер Марты Костюк. В первом раунде турнира в Шэньчжэне украинская теннисистка сумела вернуться в борьбу после проигранной с баранкой стартовой партии поединка. Сегодня Костюк не смутил провал во втором сете и неудачное начало решающего отрезка противостояния. Можно, конечно, делать скидку на силу соперниц, которых даже середняками тура назвать можно с большой натяжкой, но демонстрировать такую волю к победе в 15 лет - дорогого стоит.
Йин Фан Сун - уже знакомая для Марты теннисистка, которую украинка обыгрывала ровно неделю назад на той же стадии турнира в Чжухае. Начало ответного матча убедило, что в расстановке сил за этот короткий промежуток времени между матчами ровным счётом ничего не поменялось. Китаянка старается, собственно, как и все её соотечественницы, но класса и агрессии ей откровенно не хватает, чтобы хотя бы бороться с Костюк на равных. Марта начала матч сразу с двух брейков, немного ослабила хватку в середине партии, когда позволила сопернице одну упущенную подачу отыграть, но снова включилась в концовке сета и ещё рамочек отличилась на приёме.
Тем удивительное стал провал украинской спортсменки во второй партии. На расслабленность, честно говоря, было совсем не похоже, излишнего риска в желании быстрее закончить матч тоже замечено не было, но в один момент игра Марты попросту рассыпалась, чем с радостью воспользовалась Сун. Йин Фан повела даже с тремя брейками, вышла подавать на победу в партии с баранкой и даже добралась до двойного сет-болла. Во втором мачте подряд получать 0:6 Костюк явно не хотела, спасла гейм и оформила первый обратный брейк, но тут же снова упустила собственную подачу.
Совсем уж критичной для Марты ситуация стала в дебюте решающего сета. Снова Костюк провалилась на собственной подаче, отдав её сопернице под ноль, и оказалась в роли догоняющей - 1:3. Йин Фан уверенно начинает подавать, доводит дело до двойного гейм-болла и... И вот тут Марта начала камбек. Удивительный обратный брейк, выигранная через несколько минут ещё одна подача соперницы и достаточно уверенно поставленная точка в матче. Провал, который растянулся у Марты на полтора сета, сменился отличной концовкой встречи в её исполнении.
Теперь в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне Марта Костюк сыграет со второй ракеткой соревнований Луксикой Кумкхум.
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