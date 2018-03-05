Марта Костюк сыграет на крупном турнире ITF в китайском Чжухае.

В целом соревнования в Чжухае получились достаточно представительными, как для турнира категории ITF. Возглавила посев чешская теннисистка Дениса Аллертова, второй номер получила японская спортсменка Нао Хибино. Стоит последить за выступлениями в Чжухае экс-украинки Марины Заневской, которая сейчас защищает цвета бельгийского флага. К тому же, борьбу за выход в основную сетку соревнований в квалификации продолжает польская спортсменка Урсула Радваньска.
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