понедельник, 5 марта 2018 г.

Марта Костюк сыграет на крупном турнире ITF в китайском Чжухае.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк на этой неделе сыграет на соревнованиях ITF в китайском Чжухае, призовой фонд которых составляет 60 тысяч долларов. Марта, занимающая на данный момент 185-ю строчку мирового рейтинга, в первом раунде турнира сыграет с кем-то из победительниц квалификационного раунда. В случае успеха на старте соревнований во втором круге Костюк, возможно, предстоит сыграть с 6-й ракеткой соревнований Данкой Ковинич из Черногории.


В целом соревнования в Чжухае получились достаточно представительными, как для турнира категории ITF. Возглавила посев чешская теннисистка Дениса Аллертова, второй номер получила японская спортсменка Нао Хибино. Стоит последить за выступлениями в Чжухае экс-украинки Марины Заневской, которая сейчас защищает цвета бельгийского флага. К тому же, борьбу за выход в основную сетку соревнований в квалификации продолжает польская спортсменка Урсула Радваньска.


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о 11:45
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