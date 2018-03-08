Марта Костюк громит свою соперницу по второму кругу турнира в Чжухае.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк становится четвертьфиналисткой соревнований ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в китайском Чжухае. На стадии второго круга Марта в двух партиях разгромила местную спортсменку Йин Фан Сун, занимающую на данный момент 320-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок Костюк отдала сопернице всего 3 гейма. В стартовом сете украинка вполне могла и баранку Сун отвесить - Марта повела сразу с двумя брейками - 5:0 и добралась до сет-болла на приёме, но не смогла его реализовать. Правда, подать на партию Костюк удалось без проблем. Во втором отрезке встречи украинка снова повела с быстрым брейком, но на этот раз Йин Фан отыгралась. Равновесие в счёте продержалась недолго. Марта успела ещё дважды отличиться на приёме и чуть более чем за 50 минут игрового времени оформила итоговую победу.
Марта Костюк - Йин Фан Сун - 6:1, 6:2
Теперь в четвертьфинале турнира в Чжухае Марта Костюк сыграет с победительницей матча между Джасмин Паолини и Далилой Якупович.
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