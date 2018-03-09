Марта Костюк выходит в полуфинал соревнований в Чжухае.

Марта Костюк - Далила Якупович - 6:3, 7:5
Не так уж часто у нас в последнее время появлялись поводы оценивать правильность современной системы перехода из юниоров во взрослый теннис. Новых лиц в украинском теннисе не появлялось, за другими следим не так пристально. Но вот начало текущего сезона в исполнении Марты Костюк заставило разобраться в действующей схеме почти всех болельщиков в нашей стране. Уж очень хочется героических побед и достижений от неё именно во взрослом теннисе.
А их не случится. Как это ни печально, но юниору с действующей квотой на участие во взрослых турнирах, просто невозможно закрепиться в топ-100 мирового рейтинга. Если раньше в 16-18 лет Турниры Большого Шлема выигрывали, то сейчас в этом возрасте мы видим, разве что, неопытных парней и девушек, которые могут выстрелить на одном-двух турнирах, а потом потухнуть ввиду катастрофической нехватки пресловутого опыта профессиональных матчей, а не встреч с такими же одногодками.
Марта Костюк систему не поменяет, призвана она защищать, скажем так, неокрепшие умы и намерения у функционеров действительно благие. Правда, пока привело это все лишь к тому, что ярких юных звезд в туре мы не видели уже много лет. Станет ли такой Марта? Ох, сколько факторов может на это повлиять, так что повременим с такими долгосрочными прогнозами.
В четвертьфинальном матче 60-тысячника в Чжухае довольно сложно было сказать, кто на корте действующий юниор, а у кого уже немало опыта в туре и набитых в нем же шишек. Марта показывала действительно зрелый теннис, грамотно расставляла акценты, вела игру. Стабильность, правда, хромала, но это мы уже слишком многого требуем от девушки её возраста.
Хотя, началась встреча с довольно быстрого брейка в исполнении Якупович. Два первых гейма на собственных подачах Далила выиграла под ноль, так что шансов у Костюк отыграться, откровенно говоря, не просматривалось, но с середины сета украинская теннисистка полностью перехватила инициативу. Со счета 1:3 Марта оформила 2 брейка, выиграла 5 геймов подряд и поставила победную точку в стартовом сете.
Вторая партия получилась ещё более боевой и снова нужно признать - Марта не выглядела в ней менее стойкой или уверенной в собственных силах. Скорее даже наоборот. Именно Костюк первой отличилась на приёме в этом сете и пошла в отрыв. Могла украинская теннисистка закрепить успех, но не воспользовалась парой брейк-поинтов в следующем гейме на приёме. Далила воспряла духом и отыгралась, но тут же снова упустила свою подачу. История повторилась - Якупович уже в последний момент, при подаче Мартой на матч, оформила обратный брейк, но лишь для того, чтобы снова проиграть собственный гейм. Со второй попытки Костюк точку во встрече поставила.
Теперь за выход в финал турнира в Чжухае Марта Костюк поспорит с Анной-Каролиной Шмидловой.
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