Катерина Козлова и Катерина Бондаренко стартуют в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.

Сразу две украинские теннисистки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко попытаются пробиться в основную сетку крупных соревнований в Индиан-Уэллсе через сито квалификации. Козлова, которая стала лидером посева предварительной стадии, в первом раунде отбора сыграет с американкой Эшли Кратцер, занимающей 305-ю строчку текущего мирового рейтинга. А вот Катерина Бондаренко, которая в квалифай-раунде посеяна под 7-м номером, в первом круге отбора сыграет против белорусской теннисистки Веры Лапко. Соперница Бондаренко-младшей на данный момент занимает 131-ю строчку мирового рейтинга.
Катерина Козлова проведёт свой стартовый поединок в Индиан-Уэллсе вторым запуском ориентировочно в 22:30 по киевскому времени. Катерина Бондаренко сыграет уже глубокой ночью, примерно в 01:30.
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