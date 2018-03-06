Катерина Козлова уступила представительнице четвертой сотни мирового рейтинга на старте квалификации в Индиан-Уэллсе.

Украинская теннисистка Катерина Козлова, которая в квалификации крупных соревнований в Индиан-Уэллсе получила 1-й номер посева, не смогла преодолеть даже стартовый раунд отбора. В первом же матче Катя в двух партиях уступила местной спортсменке Эшли Кратцер, получившей от организаторов wild card в квалификацию и занимающую на данный момент лишь 305-ю строчку мирового рейтинга. Козлова уверенно повела в самом начале встречи сразу с двумя брейками - 4:0, но затем в матче случился настоящий перелом. До конца поединка Катерина сумела выиграть еще всего 1 гейм. Таким образом Кратцер отвесила украинской теннисистке скрытую баранку в стартовой партии и более чем уверенно взяла второй сет. На победу в матче Эшли понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(WC) Эшли Кратцер - (1) Катерина Козлова - 6:4, 6:1
Во втором раунде квалификации турнира в Индиан-Уэллсе Эшли Кратцер сразится со своей соотечественницей Сачией Викери.
Чуть позже, примерно около 2 ночи по киевскому времени, свой стартовый матч квалификации турнира проведет еще одна украинская теннисистка Катерина Бондаренко.
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