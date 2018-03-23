Петра Квитова в напряженной борьбе обыграла Арину Сабаленко на старте турнира в Майами.

Чешская теннисистка Петра Квитова, получившая на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Майами 9-й номер посева, с довольно непростой победы начинает выступления на турнире. В матче стартового для себя второго круга соревнований Петра в трех партиях переиграла белорусскую спортсменку Арину Сабаленко, занимающую 60-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет просто изобиловал брейками и Квитова оставила его за собой благодаря чуть более стабильной игре в самой концовке этого отрезка матча. Но вот начало второй партии Петра просто провалила, позволила сопернице уйти в отрыв сразу с двумя брейками и смогла, разве что, сократить отставание. В решающем отрезке относительную стабильность показывали уже обе спортсменки, но в середине партии именно Квитова единственный раз отличилась на приёме и довела матч до победы с минимальным перевесом. На выход в третий раунд турнира в Майами Петре Квитовой понадобилось чуть более двух часов игрового времени.
(9) Петра Квитова - Арина Сабаленко - 7:5, 3:6, 6:3
Следующей соперницей Петры Квитовой на турнире в Майами станет американка Софья Кенин, которая довольно неожиданно переиграла финалистку турнира в Индиан-Уэллсе Дарью Касаткину из России.
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