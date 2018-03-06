Катерина Бондаренко разгромно уступила на старте квалификации в Индиан-Уэллсе.

Еще одна украинская теннисистка не сумела преодолеть даже стартовый раунд квалификации крупных соревнований в Индиан-Уэллсе. В первом же матче разгромное поражение потерпела Катерина Бондаренко, посеянная на предварительной стадии турнира под 7-м номером. Катя сумела выиграть всего 3 гейма у белорусской теннисистки Веры Лапко, занимающей на данный момент 131-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Бондаренко-младшей и вовсе не удалось включиться в матч и сет Катерина проиграла с баранкой. Во втором отрезке встречи Катя снова уступала сразу с двумя брейками, но смогла отыграть одну упущенную подачу. Правда, в концовке встречи Лапко ещё раз отличилась на приёме и оформила итоговую победу, на которую белорусской теннисистке понадобилось чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.
Вера Лапко - (7) Катерина Бондаренко - 6:0, 6:3
Таким образом в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе сыграют лишь две представительницы Украины - Элина Свитолина и Леся Цуренко.
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