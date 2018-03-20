Miami Open
Расписание 1-го игрового дня
20 марта
Grandstand - начало матчей в 18:00
Кристина МакХейл - Кайя Канепи
Беатриц Хаддад-Майя - Хизер Уотсон
Аманда Анисимова - Цзянь Ван
Беатриц Пера - Лара Арруабаррена
Court 1 - начало не ранее 17:00
Леся Цуренко - Айла Томльянович
Александра Саснович - Кристина Плишкова
Клэр Лью - Уитни Осигу
Александра Крунич - Мария Саккари
Court 2
Йоханна Ларссон - Катерина Синякова
Катерина Бондаренко - Алисон ван Эйтванк
Мона Бартель - Тимеа Бабош
Кирстен Флипкенс - Микаэла Бузарнеску
Court 10
(Q) Сергей Стаховский - Ричардас Беранкис - начало приблизительно в 0:00
Начало всех матчей указано по киевскому времени.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий