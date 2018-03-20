вторник, 20 марта 2018 г.

Miami Open. Расписание 1-го игрового дня, 20 марта.

Уже сегодня в Майами начнутся поединки первого раунда основной сетки как в мужском, так и в женском одиночных турнирах. Кроме того, состоятся финальные поединки квалификации, так что по итогам вторника сетки соревнований приобретут окончательный вид. Так, за место в основе Мастерса борьбу продолжит Сергей Стаховский, ну а стартовые поединки на турнире WTA Premier Mandatory проведут Катерина Бондаренко и Леся Цуренко.



Miami Open 
Расписание 1-го игрового дня
20 марта

Grandstand - начало матчей в 18:00

Кристина МакХейл - Кайя Канепи
Беатриц Хаддад-Майя - Хизер Уотсон
Аманда Анисимова - Цзянь Ван
Беатриц Пера - Лара Арруабаррена

Court 1 - начало не ранее 17:00

Леся Цуренко - Айла Томльянович
Александра Саснович - Кристина Плишкова
Клэр Лью - Уитни Осигу
Александра Крунич - Мария Саккари

Court 2

Йоханна Ларссон - Катерина Синякова
Катерина Бондаренко - Алисон ван Эйтванк
Мона Бартель - Тимеа Бабош
Кирстен Флипкенс - Микаэла Бузарнеску

Court 10

(Q) Сергей Стаховский - Ричардас Беранкис - начало приблизительно в 0:00

Начало всех матчей указано по киевскому времени.

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о 11:41
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