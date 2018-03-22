четверг, 22 марта 2018 г.

Miami Open. Расписание 3-го игрового дня, 22 марта.

В третий игровой день на соревнованиях в Майами не только продолжатся матчи стартового раунда Мастерса у мужчин. На турнире категории WTA Premier Mandatory в борьбу, наконец, вступают сеянные теннисистки. Свои первые поединки на кортах Майами, например, сегодня проведут Анжелик Кербер, Каролина Плишкова, Каролин Гарсия, Слоан Стивенс, Мэдисон Киз и Симона Халеп. Начнутся в четверг и матчи парных разрядов. Так, среди прочих, свой первый поединок в Майами проведет украинская теннисистка Людмила Киченок, а у мужчин в паре сыграют Новак Джокович, Александр Зверев, Джон Изнер и многие другие спортсмены.


Miami Open 
Расписание 3-го игрового дня
22 марта

Stadium

Анжелик Кербер - Йоханна Ларссон
Леонардо Майер - Дональд Янг
Симона Халеп - Оушен Додин - не ранее 21:00
Айла Томльянович - Слоан Стивенс
Виктория Азаренко - Мэдисон Киз - не ранее 01:30
Николас Кикер - Френсис Тиафо - не ранее 03:00

Grandstand

Денис Шаповалов - Виктор Троицки
Гильермо Гарсия-Лопез - Теннис Сандгрен
Стив Джонсон - Виктор Эстрелья-Бургос
Никола Мектич/Александер Пейя - Новак Джокович/Виктор Троицки - не ранее 23:00
Денис Истомин - Миомир Кецманович

Court 1

Алекс де Минаур - Йошихито Нишикока
Екатерина Макарова - Каролина Плишкова
Стефанос Циципас - Даниил Медведев
Элисон Риске - Каролин Гарсия
Кельвин Эмери - Танаси Коккинакис

Court 2

Алисон ван Эйтванк - Агнешка Радваньска
Евгений Донской - Альяж Бедене
Душан Лайович - Орасио Себальос
Зарина Дияс - Светлана Кузнецова
Джон Изнер/Дональд Янг - Кайл Эдмунд/Ненад Зимоньич

Court 7

Никола Кун - Дэриан Кинг
Александра Саснович - Анастасия Павлюченкова
Юки Бхамбри - Мирза Башич
Сорана Кырстя - Су-Вей Хсие
Мариуш Копил - Михаил Кукушкин

Court 8

Кристина МакХейл - Барбора Стрыцова
Томаш Фаббиано - Николоз Басилашвили
Юлия Гергес - Карина Виттхефт
Ричардас Беранкис - Раду Албот
Шуко Аояма/Чжаоксюан Ян - Анна Смит/Рената Воракова

Court 9

Анастасия Севастова - Ализе Корне
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Эшли Барти/Коко Вандевеге
Магдалена Рыбарикова - Моника Никулеску
Карла Суарес-Наварро - Яфань Ван
Карен Хачанов/Андрей Рублев - Фабрис Мартин/Франко Скугор

Court 10

Йоханна Конта/Хизер Уотсон - Николь Меличар/Квета Пешке
Робин Хаазе/Матве Миделькооп - Хенри Континен/Джон Пирс
Людмила Киченок/Алла Кудрявцева - Кирстен Флипкенс/Нина Стоянович
Александр Зверев/Миша Зверев - Сантьяго Гонсалез/Фернандо Вердаско
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Дарья Касаткина/Анастасия Павлюченкова

Начало матчей на всех кортах запланировано на 17:00 по киевскому времени

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о 11:45
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