Miami Open
Расписание 3-го игрового дня
22 марта
Stadium
Анжелик Кербер - Йоханна Ларссон
Леонардо Майер - Дональд Янг
Симона Халеп - Оушен Додин - не ранее 21:00
Айла Томльянович - Слоан Стивенс
Виктория Азаренко - Мэдисон Киз - не ранее 01:30
Николас Кикер - Френсис Тиафо - не ранее 03:00
Grandstand
Денис Шаповалов - Виктор Троицки
Гильермо Гарсия-Лопез - Теннис Сандгрен
Стив Джонсон - Виктор Эстрелья-Бургос
Никола Мектич/Александер Пейя - Новак Джокович/Виктор Троицки - не ранее 23:00
Денис Истомин - Миомир Кецманович
Court 1
Алекс де Минаур - Йошихито Нишикока
Екатерина Макарова - Каролина Плишкова
Стефанос Циципас - Даниил Медведев
Элисон Риске - Каролин Гарсия
Кельвин Эмери - Танаси Коккинакис
Court 2
Алисон ван Эйтванк - Агнешка Радваньска
Евгений Донской - Альяж Бедене
Душан Лайович - Орасио Себальос
Зарина Дияс - Светлана Кузнецова
Джон Изнер/Дональд Янг - Кайл Эдмунд/Ненад Зимоньич
Court 7
Никола Кун - Дэриан Кинг
Александра Саснович - Анастасия Павлюченкова
Юки Бхамбри - Мирза Башич
Сорана Кырстя - Су-Вей Хсие
Мариуш Копил - Михаил Кукушкин
Court 8
Кристина МакХейл - Барбора Стрыцова
Томаш Фаббиано - Николоз Басилашвили
Юлия Гергес - Карина Виттхефт
Ричардас Беранкис - Раду Албот
Шуко Аояма/Чжаоксюан Ян - Анна Смит/Рената Воракова
Court 9
Анастасия Севастова - Ализе Корне
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Эшли Барти/Коко Вандевеге
Магдалена Рыбарикова - Моника Никулеску
Карла Суарес-Наварро - Яфань Ван
Карен Хачанов/Андрей Рублев - Фабрис Мартин/Франко Скугор
Court 10
Йоханна Конта/Хизер Уотсон - Николь Меличар/Квета Пешке
Робин Хаазе/Матве Миделькооп - Хенри Континен/Джон Пирс
Людмила Киченок/Алла Кудрявцева - Кирстен Флипкенс/Нина Стоянович
Александр Зверев/Миша Зверев - Сантьяго Гонсалез/Фернандо Вердаско
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Дарья Касаткина/Анастасия Павлюченкова
Начало матчей на всех кортах запланировано на 17:00 по киевскому времени
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