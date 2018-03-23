Miami Open
Расписание 4-го игрового дня
23 марта
Stadium
Элина Свитолина - Наоми Осака
Пьер-Юг Эрбер - Марин Чилич - не ранее 19:00
Бенуа Пэр - Новак Джокович
Винус Уильямс - Наталья Вихлянцева - не ранее 23:00
Хуан Мартин Дель Потро - Робин Хаазе - не ранее 02:00
Моника Пюиг - Каролин Возняцки - не ранее 03:30
Grandstand
Давид Гоффин - Жоао Соуза
Арина Сабаленко - Петра Квитова
Джон Миллман - Кеи Нишикори
Джон Изнер - Иржи Веселы
Максимилиан Мартерер - Григор Димитров - не ранее 23:00
Court 1
Диего Шварцман - Николас Харри
Майкл Имер - Милош Раонич
Кирстен Флипкенс - Йоханна Конта
Джаред Дональдсон - Фелисиано Лопез
Елена Остапенко - Тимеа Бабош
Court 2
Майкл Ммо - Роберто Баутиста-Агут
Коко Вандевеге - Даниэль Коллинз
Хен Чон - Мэтью Эбден
Кристина Младенович - Петра Мартич
Ник Киргиос/Матт Рейд - Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах
Court 7
Донна Векич - Елена Веснина
Ришар Гаске - Жереми Шарди
Андрей Рублев - Вашек Поспишил
Элизе Мертенс - Беатриц Пера
Виктория Азаренко/Арина Сабаленко - Дарья Гаврилова/Саманта Стосур
Court 8
Филипп Крайинович - Лиам Броади
Дарья Гаврилова - Андреа Петкович
Дарья Касаткина - Софья Кенин
Михаил Южный - Жиль Мюллер
Алисия Росольска/Эбигейл Спирс - Лара Арруабаррена/Аранта Пара Сантонья
Court 9
Клэр Лью - Эшли Барти
Беатриц Хаддад-Майя - Шуай Чжанг
Анетт Контавейт - Мария Саккари
Варвара Лепченко - Кики Бертенс
Court 10
Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текау - Николас Монро/Джек Сок
Адриан Маннарино/Даниил Медведев - Рохан Бопана/Эдуард Роже-Васселин
Лукаш Кубот/Марсело Мело - Стив Джонсон/Сэм Куэрри
Су-Вей Хсие/Моника Никулеску - Катерина Бондаренко/Александра Крунич
Court 5
Моник Адамчак/Дарья Юрак - Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез
Андреа Хлавацкова/Барбора Стрыцова - Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефельд
Ирина-Камелия Бегу/Симона Халеп - Юлия Гергес/Бетани Маттек-Сэндз
Екатерина Макарова/Елена Веснина - Эжени Бушар/Слоан Стивенс
Начало матчей на всех кортах запланировано на 17:00 по киевскому времени.
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