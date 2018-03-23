пятница, 23 марта 2018 г.

Miami Open. Расписание 4-го игрового дня, 23 марта.

В четвертый игровой день соревнований в Майами мы, наконец, увидим в действии и топовых представителей мужской половины тенниса. Стартовые матчи на Мастерсе проведут, среди прочих, Давид Гоффин, Хуан Мартин Дель Потро, Марин Чилич, Новак Джокович, Григор Димитров, Джон Изнер и многие другие. Продолжатся поединки стадии второго круга и на женском турнире категории WTA Premier Mandatory, где сегодня определятся все участницы третьего раунда. Из украинских спортсменов, свои встречи сегодня проведут Элина Свитолина, которой предстоит сыграть с победительницей турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осакой, и Катерина Бондаренко, которая стартует в парных соревнованиях.


Miami Open 
Расписание 4-го игрового дня
23 марта

Stadium

Элина Свитолина - Наоми Осака
Пьер-Юг Эрбер - Марин Чилич - не ранее 19:00
Бенуа Пэр - Новак Джокович
Винус Уильямс - Наталья Вихлянцева - не ранее 23:00
Хуан Мартин Дель Потро - Робин Хаазе - не ранее 02:00
Моника Пюиг - Каролин Возняцки - не ранее 03:30

Grandstand

Давид Гоффин - Жоао Соуза
Арина Сабаленко - Петра Квитова
Джон Миллман - Кеи Нишикори
Джон Изнер - Иржи Веселы
Максимилиан Мартерер - Григор Димитров - не ранее 23:00

Court 1

Диего Шварцман - Николас Харри
Майкл Имер - Милош Раонич
Кирстен Флипкенс - Йоханна Конта
Джаред Дональдсон - Фелисиано Лопез
Елена Остапенко - Тимеа Бабош

Court 2

Майкл Ммо - Роберто Баутиста-Агут
Коко Вандевеге - Даниэль Коллинз
Хен Чон - Мэтью Эбден
Кристина Младенович - Петра Мартич
Ник Киргиос/Матт Рейд - Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах

Court 7

Донна Векич - Елена Веснина
Ришар Гаске - Жереми Шарди
Андрей Рублев - Вашек Поспишил
Элизе Мертенс - Беатриц Пера
Виктория Азаренко/Арина Сабаленко - Дарья Гаврилова/Саманта Стосур

Court 8

Филипп Крайинович - Лиам Броади
Дарья Гаврилова - Андреа Петкович
Дарья Касаткина - Софья Кенин
Михаил Южный - Жиль Мюллер
Алисия Росольска/Эбигейл Спирс - Лара Арруабаррена/Аранта Пара Сантонья

Court 9

Клэр Лью - Эшли Барти
Беатриц Хаддад-Майя - Шуай Чжанг
Анетт Контавейт - Мария Саккари
Варвара Лепченко - Кики Бертенс

Court 10

Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текау - Николас Монро/Джек Сок
Адриан Маннарино/Даниил Медведев - Рохан Бопана/Эдуард Роже-Васселин
Лукаш Кубот/Марсело Мело - Стив Джонсон/Сэм Куэрри
Су-Вей Хсие/Моника Никулеску - Катерина Бондаренко/Александра Крунич

Court 5

Моник Адамчак/Дарья Юрак - Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез
Андреа Хлавацкова/Барбора Стрыцова - Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефельд
Ирина-Камелия Бегу/Симона Халеп - Юлия Гергес/Бетани Маттек-Сэндз
Екатерина Макарова/Елена Веснина - Эжени Бушар/Слоан Стивенс

Начало матчей на всех кортах запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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о 11:08
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