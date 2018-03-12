Гаэль Монфис в драматичном противостоянии обыграл Джона Изнера в Индиан-Уэллсе.

Французский теннисист Гаэль Монфис становится участником третьего раунда Мастерса в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга Гаэль, который даже не попал в посев турнира, в напряженнейшей борьбе переиграл американца Джона Изнера, занимающего 18-ю строчку текущего мирового рейтинга. В двух первых сетах противостояния теннисисты обменялись победами на тай-брейках, да и в решающей партии все шло именно к этому 13-му гейму. Но именно на концовку встречи спортсмены приберегли самое интересное. Сначала Монфис спасся со счета 0:40 на собственной подаче при счёте 3:4. А это, между прочим, был тройной скрытый матч-болл у Изнера. Через несколько минут получил полноценную возможность ставить точку в матче на приёме, но теперь уже Джон не воспользовался самым настоящим матч-поинтом. В итоге, сразу после этого уже сам Гаэль оформил брейк и тут же подал на победу во встрече. На выход в третий круг Мастерса в Индиан-Уэллсе Гаэль Монфис потратил почти 2 часа и 40 минут игрового времени.
Гаэль Монфис - (15) Джон Изнер - 6:7(5), 7:6(3), 7:5
В третьем раунде Мастерса в Индиан-Уэллсе Гаэль Монфис сыграет со своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий