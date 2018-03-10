Гарбинье Мугуруса уступила в первом же матче в Индиан-Уэллсе.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая на крупных соревнованиях в Индиан-Уэллсе была посеяна под 3-м номером, не смогла преодолеть даже стартовый для себя второй раунд турнира. В нем Гарбинье в трех партиях уступила местному квалифайеру 100-й ракетке мира Сачии Викери. Мугуруса уверенно выиграла стартовый сет, повела сразу с двумя брейками по ходу второй партии, но именно в этот момент Викери организовала настоящий перелом в матче. Сачия отыграла обе упущенные подачи и даже успела оформить третий брейк, благодаря которому оставила за собой вторую партию. Ну а в решающем отрезке встречи уже Викери разгромила именитую соперницу, отдав Гарбинье всего 1 гейм за сет. На сенсационную победу Сачии Викери понадобилось чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.
(Q) Сачия Викери - (3) Гарбинье Мугуруса - 2:6, 7:5, 6:1
Теперь в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Сачия Викери сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.
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