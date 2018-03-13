Энди Маррей планирует возвращаться в тур участием на турнирах серии Челленджер.

Британский теннисист Энди Маррей, который продолжает восстановление после операции на бедре, планирует возвращаться в тур на турнирах серии Челленджер. Энди, похоже, решил воспользоваться рецептом еще одного топ-теннисиста японца Кеи Нишикори, который также решил после травмы не форсировать события и не с ходу окунаться в борьбу на соревнованиях АТР. На данный момент Маррей планирует сыграть на двух Челленджерах в Британии - в Глазго и Лафборо. Оба турнира имеют призовой фонд в 85 тысяч долларов и пройдут на закрытых хардовых кортах в конце апреля - середине мая текущего года.
Стоит отметить, что на данный момент в прессе циркулирует информация о том, что представители Энди Маррея проводили переговоры с английской ассоциацией тенниса не только по поводу участия спортсмена в турнирах, а и об организационных моментах проведения соревнований.
Напомним, что свой последний матч в туре Энди Маррей провел еще в июле прошлого года, когда в четвертьфинале Уимблдона уступил американцу Сэму Куэрри.
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