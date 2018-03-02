Рафаэль Надаль не сыграет на Мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майами из-за рецидива травмы бедра.

Естественно, в своём сообщении Рафаэль выразил сожаления по поводу отказа от участия в Мастерсах, принёс извинения поклонникам из Индиан-Уэллса и Майами, а также высказал надежду на встречу с ними уже в сезоне 2019-го года.
Напомним, что чуть ранее с Мастерсов снялся швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который снова испытывает проблемы с коленом. Не сыграют в Индиан-Уэллсе и Майами французы Жо-Вильфред Тсонга и Ришар Гаске. Окончательно не подтвердил свое участие и серб Новак Джокович.
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