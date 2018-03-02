пятница, 2 марта 2018 г.

Рафаэль Надаль не сыграет на Мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майами из-за рецидива травмы бедра.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на этой неделе снялся с соревнований категории АТР-500 в Акапулько, поделился с поклонниками ещё одной неприятной новостью. Из-за проблем с бедром Рафа принял решение отказаться от участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. По словам Надаля, перед началом текущей игровой недели, он снова почувствовал дискомфорт в месте повреждения, полученного ещё на Australian Open. Теперь же, после консультации с врачами, Рафаэль принял решение не рисковать и пропустить серию крупных американских соревнований.


Естественно, в своём сообщении Рафаэль выразил сожаления по поводу отказа от участия в Мастерсах, принёс извинения поклонникам из Индиан-Уэллса и Майами, а также высказал надежду на встречу с ними уже в сезоне 2019-го года.

Напомним, что чуть ранее с Мастерсов снялся швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который снова испытывает проблемы с коленом. Не сыграют в Индиан-Уэллсе и Майами французы Жо-Вильфред Тсонга и Ришар Гаске. Окончательно не подтвердил свое участие и серб Новак Джокович.

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о 23:10
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