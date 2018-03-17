суббота, 17 марта 2018 г.

Наоми Осака разгромила Симону Халеп в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Лидер текущего мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп не сумела пробиться в финал соревнований в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/2 финала Симона уступила представительнице Японии Наоми Осаке, заеимающей на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале встречи именно Осака повела с брейком, но Халеп моментально отыгралась. Но с середины первой партии Наоми полностью захватила инициативу в матче. Со счета 3:3 японская теннисистка выиграла 9 геймов подряд, чего ей хватило не только для победы в стартовом сете, но и для того, чтобы с баранкой оставить за собой вторую партию матча. На достаточно неожиданную разгромную победу Наоми Осаке понадобился 1 час и 5 минут игрового времени.


Наоми Осака - (1) Симона Халеп - 6:3, 6:0

 Теперь в финале турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осака сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

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о 8:38
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