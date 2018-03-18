Наоми Осака становится победительницей соревнований в Индиан-Уэллсе.

Японская теннисистка Наоми Осака выигрывает крупнейшие соревнования в американском Индиан-Уэллсе. В финальном поединке Осака в двух партиях более чем уверенно переиграла россиянку Дарью Касаткину, которая была посеяна на турнире под 20-м номером. По сути, неудачно Наоми провела лишь стартовый гейм поединка, когда позволила Дарье повести с брейком. Через несколько минут Осака уже отыгралась, а под занавес первой партии ещё раз отличилась на приёме. После этого японская спортсменка успешно подала на победу в сете. Второй отрезок матча начался уже с брейка в исполнении Осаки, а к середине партии японская теннисистка довела свой перевес до двух выигранных подач соперницы. Довести противостояние до победы Наоми не составило труда. На выигрыш финального матча соревнований в Индиан-Уэллсе Наоми Осаке понадобилось чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
Наоми Осака - (20) Дарья Касаткина - 6:3, 6:2
Обе теннисистки, благодаря удачным выступлениям в Индиан-Уэллсе поднимутся на высшие в карьере позиции женской классификации. Осака в понедельник станет 22-м номером мирового рейтинга, ну а Касаткина вплотную приблизится к топ-10 и будет 11-й ракеткой мира.
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