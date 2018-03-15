Каролина Плишкова уступила Наоми Осаке в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не сумела пробиться в полуфинал соревнований в Индиан-Уэллсе, на которых она была посеяна под 5-м номером. На стадии 1/4 финала Каролина в двух партиях уступила представительнице Японии Наоми Осаке, занимающей 44-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии у Плишковой откровенно не заладились дела с собственной подачей и Осаке удалось дважды отличиться на приеме. Проблемы не исчезли и в дебюте втором сете. В дебюте этого отрезка матча Наоми дважды вырывалась вперед с брейком, но на этот раз Каролина всякий раз моментально отыгрывалась. Правда, концовка встречи осталась за японской теннисисткой. Осака смогла еще 2 раза отличиться на приеме и за 1 час и 20 минут игрового времени оформить выход в полуфинал турнира.
Наоми Осака - (5) Каролина Плишкова - 6:2, 6:3
Теперь за выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе Наоми Осака поспорит с лидером текущего мирового рейтинга румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая в своем четвертьфинальном матче переиграла Петру Мартич
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