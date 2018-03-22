Серена Уильямс без шансов уступила Наоми Осаке на старте турнира в Майами.

Наоми Осака - (WC) Серена Уильямс - 6:3, 6:2
Как видим, далеко не все силы оставила Наоми Осака на триумфальном для себя турнире в Индиан-Уэллсе. Может японская теннисистка и действует на кураже, особенно, когда по ту сторону корта стоит такой раздражитель, как Серена Уильямс. Может вскоре Наоми просто провалится, потому как в психологическом плане сама Осака, возможно, окажется и не готовой ни к такому режиму матчей, ни к повышенному вниманию прессы, которое сейчас явно свалилось на японку. Но одно можно сказать с уверенностью - Наоми Осака продолжает приятно удивлять.
Что в первую очередь бросилось в глаза сегодня - это полный перевес Наоми над соперницей в скоростях. Серена, конечно, никогда и не летала, как угорелая по задней линии, например, но в целом Уильямс-младшая в этом матче выглядела совсем уж черепахой. А хорошая скорость Осаки заставляла Серену чаще рисковать и, соответственно, срывать удары. Стабильностью в игре американки пока уж совсем не пахнет.
Были у Серены и проблемы с мощностью. Если раньше её сила совмещалась с точностью, то сегодня и мячи летели медленнее, и умение попадать в корт ушло где-то спрятаться от неприятного ветра. Сама Осака, кстати, вот по сугубо личным ощущениям, не казалась безнадёжно проигрывающей Серене в плане силы ударов. Про точность от Наоми я вообще промолчу - сегодня она была выше, чем у соперницы в разы.
Естественно, многое в этой встрече отдала оппонентке Серена, которая, кстати, проигрывает второй матч подряд, без учётом снятий с турниров, впервые с 2009-го года. Но не признавать того, что Осака сейчас в полном порядке и того, что Элине Свитолиной в матче второго круга будет крайне тяжело, просто невозможно.
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