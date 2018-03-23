Новак Джокович уступил Бенуа Пэру на старте Мастерса в Майами и проиграл третий матч подряд.

Экс-лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович снова не сумел преодолеть стартовый раунд турнира категории Мастерс. Как и в Индиан-Уэллсе, на соревнованиях в Майами Новак проигрывает уже в своём первом матче, выпавшем на стадию второго круга. На этот раз Джокович в двух партиях уступил французу Бенуа Пэру, занимающему на данный момент 47-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии равная борьба велась примерно до середины сета. С этого момента Пэр захватил инициативу, дважды отличился на приёме и уверенно закончил партию в свою пользу. В начале второго сета Новак спасся с тройного брейк-поинта, но вскоре таки упустил собственную подачу. Сразу же Джоковичу удалось отыграться, но под самый занавес встречи сербский теннисист отдал сопернику собственный гейм под ноль. Этим брейком Бенуа Пэр и поставил победную точку в матче, продолжавшемся чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Бенуа Пэр - (9) Новак Джокович - 6:3, 6:4
В третьем раунде Мастерса в Майами Бенуа Пэр сыграет с Филиппом Крайиновичем.
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