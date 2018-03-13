Каролина Плишкова прервала сказку Аманды Анисимовой в четвёртом раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

(5) Каролина Плишкова - (WC) Аманда Анисимова - 6:1, 7:6(2)
Понятно, что в четвёртом раунде Каролина Плишкова могла, а скорее даже должна была, сыграть с куда более опытной и именитой соперницей. Но Аманда Анисимова успешными выступлениями на турнире в Индиан-Уэллсе не только удивила всех, но и действительно заслужила выход в 1/8 финала. Опасностью для Плишковой могла стать недооценка соперницы, но Каролина отлично настроилась на матч и с первых же розыгрышей начала настоящий майстер-клас для юной американки.
Анисимова толком не успела войти в игру, как уже проигрывала сразу с двумя брейками - 0:5. Отыграться с такого счета в женском теннисе, конечно, возможно, но Плишкова даже в такой ситуации не стала расслабляться и с первой же попытки подала на стартовый сет.
В дебюте второй партии Аманда немного выровняла игру, и даже стала прилично цепляться на приёме. За пару стартовых геймов сета Плишкова отыграла целых 5 брейк-поинтов, хотя в первой партии чешская теннисистка соперницу к брейковым мячам вообще не подпускала. Тем интереснее тот факт, что именно Каролина первой отличилась на приёме. Казалось, довести матч до победы в такой ситуации для 5-й ракетки турнира не составит труда, но Аманда тут же оформила обратный брейк.
До конца сета спортсменки уверенно брали собственные геймы, но тай-брейк в очередной раз доказал, что опыт - великая штука. Каролина попросту разгромила соперницу, отдав той всего 2 очка за весь тай, причём Аманда так и не выиграла ни одного розыгрыша на собственной подаче за этот 13-й гейм.
Теперь в 1/4 финала соревнований в Индиан-Уэллсе Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой и Марией Саккари.
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