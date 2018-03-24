Каролина Плишкова добилась сложнейшей победы в третьем раунде турнира в Майами.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова с громадным трудом пробивается в 1/8 финала соревнований категории WTA Premier Mandatory в Майами, на которых она получила 5-й номер посева. На стадии третьего круга Каролина лишь на тай-брейке решающего сета дожала представительницу Тайваня Су-Вей Хсие, занимающую 61-ю строчку текущего мирового рейтинга. В самом начале встречи Плишкова повела сразу с двумя брейками и позволила сопернице разве что немного сократить отставание. А вот второй сет провалила уже сама Каролина, которая дважды упустила собственную подачу. В решающем сете чешская теннисистка повела с брейком, имела сначала 3 матч-болла на собственной подаче, потом столько же на приёме, но Су-Вей удалось перевести партию на тай-брейк. И уже лишь на нем Каролина Плишкова оформила итоговую победу, на которую ей понадобилось почти два с половиной часа игрового времени.
(5) Каролина Плишкова - Су-Вей Хсие - 6:4, 1:6, 7:6(4)
За выход в четвертьфинал турнира в Майами Каролина Плишкова поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс.
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