Каролина Плишкова в двух боевых партиях одолела Екатерину Макарову в Майами.

5-я ракетка соревнований категории WTA Premier Mandatory в американском Майами чешская теннисистка Каролина Плишкова с достаточно непростой, но при этом двухсетовой победы начинает выступления на турнире. В матче стартового для себя второго круга Каролина переиграла россиянку Екатерину Макарову, занимающую 36-ю строчку текущего женского мирового рейтинга. В каждой из партий противостояния Каролина по два раза уступала с брейком, но постоянно отыгрывалась практически моментально после упущенной подачи. Ну на под занавес партий Плишкова перехватывала инициативу и даже избегала тай-брейков. На победу в матче Каролине Плишковой понадобилось чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(5) Каролина Плишкова - Екатерина Макарова - 7:5, 7:5
В третьем раунде турнира в Майами Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча между Сораной Кырстей и Су-Вей Хсие.
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