Каролин Возняцки уступила Монике Пюиг, выиграв стартовый сет с баранкой.

Датчанка Каролин Возняцки не сумела преодолеть даже стартовый раунд соревнований категории WTA Premier Mandatory в Майами, где она была посеяна под 2-м номером. На стадии второго круга Каролин в трех партиях проиграла представительнице Пуэрто-Рико Монике Пюиг, занимающей на данный момент 82-ю строчку мирового рейтинга. Возняцки просто разгромила оппонентку в стартовом сете - Каро выиграла 6 геймов подряд и отвесила Пюиг полноценную баранку. Во второй партии Моника выровняла игру, в середине этого отрезка встречи сама отличилась на приёме и этот брейк так и остался единственным в сете. Дебют решающего сета снова остался за Пюиг, которая повела сразу с двумя брейками. Одну упущенную подачу Каролин отыграла, но полностью ликвидировать отставание Возняцки не смогла. На волевую победу в матче Монике Пюиг понадобилось почти 2 часа игрового времени.
Моника Пюиг - (2) Каролин Возняцки - 0:6, 6:4, 6:4
Теперь в третьем раунде соревнований в Майами Моника Пюиг сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.
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