Агнешка Радваньска добилась волевой победы над Симоной Халеп в Майами.

Соревнования категории WTA Premier Mandatory в американском Майами остаются без лидера посева уже после третьего раунда турнира. Первая ракетка текущего женского рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп в трех партиях уступила представительнице Польши Агнешке Радваньской, посеянной в Майами под 30-м номером. В стартовой партии матча Симона дважды вырывалась вперёд с брейком, но не могла удержать перевес в счете. Правда, третью упущенную подачу Радваньска отыграть уже не успела. В дебюте второго сета Агнешка дважды отличилась на приёме, позволила Халеп сократить отставание, но добила соперницу еще одним брейком и перевела поединок в решающий отрезок. Его с брейка начала как раз первая ракетка мира, но Радваньска не просто отыгралась, а и еще раз отличилась на приеме. На победу в матче Агнешке понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(30) Агнешка Радваньска - (1) Симона Халеп - 3:6, 6:2, 6:3
Теперь в четвёртом раунде турнира в Майами Агнешка Радваньска сыграет с победительницей матча между Анастасией Севастовой и Викторией Азаренко.
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