Милош Раонич без борьбы выходит в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Канадскому теннисисту Милошу Раоничу даже не пришлось выходить на корт для того, чтобы преодолеть стадию четвертого круга Мастерса в Индиан-Уэллсе, на котором он получил 32-й номер посева. Соперник Милоша по этой стадии турнира - киприот Маркос Багдатис - снялся с соревнований еще до начала противостояния. По словам самого Багдатися, еще с самого утра в день матча он столкнулся с плохим самочувствием и болями в животе. Маркос попросил прощения у поклоников, которые ждали встречи и заявил, что на данный момент ему необходим отдых. Киприот выразил удовлетворение своим выступлением в Индиан-Уэллсе, где он из квалификации добрался аж до четвертого раунда основной сетки.
(32) Милош Раонич - (Q) Маркос Багдатис - w/o
Теперь в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Милош Раонич сыграет с американским теннисистом Сэмом Куэрри, который в матче четвертого круга переиграл представителя Испании Фелисиано Лопеза.
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