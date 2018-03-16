Милош Раонич обыграл Сэма Куэрри в четвертьфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Канадский теннисист Милош Раонич становится полуфиналистом соревнований категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. В матче 1/4 финала Милош, который получил на турнире 32-й номер посева, в трех партиях переиграл местного спортсмена Сэма Куэрри, занимающего 21-ю строчку текущего мирового рейтинга. Раонич начал поединок не лучшим образом и в первом же гейме упустил собственную подачу. Куэрри, казалось бы, уверенно вёл стартовый сет к победе, но не смог подать на партию, а потом позволил сопернику ещё раз отличиться на приёме. От провальной концовки первого сета Сэм отошёл достаточно быстро и дважды взял подачу Раонича во второй партии. Но решающий отрезок матча остался за Милошем, который под занавес сета оформил единственный брейк. Куэрри мог помешать сопернику подать на победу, но не реализовал 3 брейк-поинта. На выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Милош Раонич потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(32) Милош Раонич - (18) Сэм Куэрри - 7:5, 2:6, 6:3
За выход в финал Мастерса в Индиан-Уэллсе Милош Раонич теперь поспорит с победителем матча между Филиппом Кольшрайбером и Хуаном Мартином Дель Потро.
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