Милош Раонич уверенно стартует на Мастерсе в Майами.

Канадский теннисист Милош Раонич выходит в третий раунд соревнований категории Мастерс в Майами. На старте турнира Милош, получивший 20-й номер посева, уверенно переиграл представителя Швеции Микаэля Имера, занимающего на данный момент лишь 407-ю строчку мирового рейтинга. Раонич удержал все собственные подачи и периодически навязывал сопернику серьёзную борьбу на приёме. Так, в стартовой партии Милош дважды оформил брейк, а во втором сете канадскому теннисисту хватило одной выигранной подачи соперника. На победу в матче Милош Раонич потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(20) Милош Раонич - (WC) Микаэль Имер - 6:3, 6:3
Теперь в третьем раунде Мастерса в Майами Милош Раонич сыграет с аргентинским спортсменом Диего Шварцманом.
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