Арина Сабаленко выбивает Светлану Кузнецову во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

Прошлогодняя финалистка соревнований в Индиан-Уэллсе российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела преодолеть даже стартовый для себя второй раунд текущего турнира. В нем Светлана, которая была посеяна под 19-м номером, в двух партиях уступила белорусской спортсменке Арине Сабаленко, занимающей 63-ю позицию текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов Арина быстро вырывалась вперёд с брейком, позволяла сопернице моментально отыграться, но в концовке партий добивалась ещё одного успеха на приёме. На выход в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе Арина Сабаленко потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Арина Сабаленко - (19) Светлана Кузнецова - 6:4, 6:3
Стоит отметить, что для Светланы Кузнецовой отчетный матч стал первым в сезоне 2018-го года. Ну а Арина Сабаленко в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с чешской теннисистко Маркетой Вондрусовой.
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