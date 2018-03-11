Серена Уильямс выходит в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает выступления на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, которые стали для неё первыми после возвращения в тур из декретного отпуска. Уильямс-младшая, не имеющая на данный момент профессионального рейтинга, в двух тяжелых партиях переиграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс, посеянную на турнире под 29-м номером. В стартовом сете Серена дважды уступала уступала с брейком, но каждый раз отыгрывалась, спасаясь, например, с подачи Бертенс на партию. В итоге американка оставила за собой тай-брейк типа повела по сетам. Во второй партии уже сама Уильямс была на шаг впереди, но теперь дважды спасалась уступая с брейком Кики. Правда, Серена успела и в третий раз отличиться на приёме и эта упущенная Бертенс подача стала ключевой во всей встрече. На выход в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе Серена Уильямс потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
Серена Уильямс - (29) Кики Бертенс - 7:6(5), 7:5
Теперь в третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе состоится дерби сестер Уильямс. Серена сыграет против Винус, которая в своем стартовом матче на турнире переиграла Сорану Кырстю из Румынии.
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