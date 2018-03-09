Серена Уильямс выигрывает свой первый матч в туре после возвращения в тенннис

Серена Уильямс официально вернулась в тур и выиграла свой стартовый матч на крупных соревнованиях в Индиан-Уэллсе. В первом раунде турнира Уильямс-старшая в двух партиях переиграла представительницу Казахстана Зарину Дияс, занимающую на данный момент 53-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете Серена раз за разом навязывала сопернице борьбу на приёме, но оформить брейк американке удалось лишь под самый занавес партии, когда Дияс уже вышла подавать на тай-брейк. Во втором сете Уильямс, вроде, попыталась быстро добиться перевеса в счете, выиграла подачу Зарины под ноль, но с этого момента и у самой Уильямс возникли проблемы с вводом мяча в игру. В итоге партия превратилась в обмен брейками. Правда, в концовке сета Серена таки прибрала нити игры к своим рукам и додавила оппонентку. На первую победу в туре после возвращения в него Серена Уильямс потратила чуть более полутора часов игрового времени.
Серена Уильямс - Зарина Дияс - 7:5, 6:3
Во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе Серена Уильямс сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.
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