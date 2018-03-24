суббота, 24 марта 2018 г.

Денис Шаповалов спокойно обыграл Дамира Джумхура в Майами.

Канадский теннисист Денис Шаповалов становится участником третьего раунда Мастерса в Майами. На стадии второго круга Денис в двух партиях переиграл 24-ю ракетку соревнований представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура. В стартовом сете поединка Шаповалов просто смел соперника с корта, отдав тому лишь 1 гейм за всю партию. Неплохо Денис начал и второй отрезок матча, но на этот раз у канадского теннисиста возникли проблемы с удержанием перевеса. Дважды Денис вырывался вперед с брейком и оба раза Джумхур быстро отыгрывался. Правда, в концовке поединка Дамиру на спасение попросту не хватило времени и благодаря третьему за сет брейку Денис Шаповалов оформил победу в матче, продолжавшемся час с четвертью игрового времени.


Денис Шаповалов - (24) Дамир Джумхур - 6:1, 7:5

 Теперь на стадии третьего круга Мастерса в Майами Денис Шаповалов сыграет с победителем встречи между Сэмом Куэрри и Раду Алботом.

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о 18:41
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