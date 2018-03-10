суббота, 10 марта 2018 г.

Мария Шарапова прекратила сотрудничество со Свеном Гренефельдом. Почему это правильный шаг для российской теннисистки?

Сегодня утром из штаба Марии Шараповой поступила новость, которая одну половину поклонников российской теннисистки шокировала, а вторую заставила с облегчением вздохнуть: "Ну наконец-то!". После четырёх с копейками лет совместной работы Маша прекратила сотрудничество со Свеном Гренефельдом - фигурой как знаковой, так и совсем неоднозначной. Смены и перестановки в команде Шараповой, откровенно говоря, назревали. Говорить о том, что поменяется в игре теннисистки можно будет только после того, как Маша назначит нового тренера и поработает с ним хоть пару месяцев. А может, и того позже, после первой полноценной предсезонной подготовки, когда можно будет заложить базу на целый год. Но, похоже, решение расстаться со Свеном - абсолютно правильное, скорее всего, даже немного запоздалое.


Понятие преданности в современном коммерционализированном спорте все больше и больше сходит на нет. Футболисты меняют клубы, как перчатки, соблазняясь контрактами с большим количеством нулей, те же теннисисты частенько меняют цвета флага, под которым они выступают, для того чтобы получить лучшие условия для подготовки или же другие преференции. Потому, настоящими героями и легендами в глазах болельщиков становятся те спортсмены, которые сохраняют ту самую преданность, несмотря на любые неурядицы, в том числе финансовые.

Дисквалификация Марии Шараповой могла стать тем самым фактором, который мог заставить всю команду российской теннисистки разбежаться по всему миру. И, честно говоря, никто этому факту и не удивился бы. Рутинные тренировки - это, конечно, хорошо, но турниры, трофеи, призовые, в конце-концов нужны, как воздух. Тренеру ведь тоже нужно оставаться на виду и показывать результат для дальнейшего трудоустройства. И вот в ситуации, когда спонсоры один за другим разрывали контракты с Марией, когда проблемы сыпались на голову ежедневно, Свен остался.

Насколько активно он работал именно в период дисквалификации судить довольно сложно. Главное, что на бумаге он остался в команде и возвращение в тур Шарапова начала под его опекой. О том, что дал Гренефельд в игровом плане Марии за годы работы, сейчас говорить не будем. Важно другое, камбек под его руководством не удался, и это - факт.

Ясно, что один матч, один турнир, совсем не показатель, но в том же Индиан-Уэллсе Серена возвращается из декрета в рекордные сроки и довольно качественно выигрывает стартовый матч. Виктория Азаренко, которая, как говорят, до сих пор очень ограничена в передвижениях по миру, впервые с Уимблдона прошлого года выходит на корт и тоже побеждает. Мария, которая вернулась уже довольно давно, в это же время, вновь проигрывает на старте, потерпев, между прочим, третье поражение подряд. Спросите, при чем тут Серена с Викой? А психология такая тонкая штука, что последней каплей пр принятии решения может быть что угодно, даже сиюминутные успехи конкуренток.

Свен, отличный во всех смыслах специалист, не справился с функцией кризис-менеджера, а именно такой человек в команде сейчас просто необходим Шараповой. Учить её технике и даже тактике, кажется, уже не нужно, с опытом и характером Марии со всеми этими функциями она может справиться чуть ли не самостоятельно. Грамотно вывести из крутого пике, заставить снова поверить в свои силы и вернуться в борьбу за престижные титулы - вот задача для нового тренера.

Похоже, что расставаться с Гренефельдом нужно было ещё по итогам прошлого сезона, когда уже стало очевидно, что признать возвращение в тур успешным никак не получается. Нет, Маша поднялась в рейтинге, но вряд ли просто место в топ-50 соответствует амбициям россиянки. Тогда Шарапова либо проявила терпеливость и решилась на второй шанс, либо старалась отплатить доброй монетой за преданность, либо существовали другие закулисные договоренности, но на смены Маша не решилась. Сейчас ждать уже просто нечего.

Во-первых, эмоциональная в тряпка от смены тренера может дать результат, пусть и не долгий, в любой момент сезона. Во-вторых, ещё остаётся время подготовиться к грунтовой части теннисного года и выдать результат там. На песке Мария в последние годы играть научилась отменно, так что ставку на эти турниры вполне можно делать. Но ждать уже, действительно было нечего.

Сейчас остаётся услышать имя нового наставника Шараповой и лишь тогда можно будет хотя бы предполагать, что поменяется в игре Марии. Ну а пока стоит просто поблагодарить Свена за работу и пожелать удачи в дальнейшем. Он этого точно заслужил.

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о 13:25
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