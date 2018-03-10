Мария Шарапова прекратила сотрудничество со Свеном Гренефельдом. Почему это правильный шаг для российской теннисистки?

Понятие преданности в современном коммерционализированном спорте все больше и больше сходит на нет. Футболисты меняют клубы, как перчатки, соблазняясь контрактами с большим количеством нулей, те же теннисисты частенько меняют цвета флага, под которым они выступают, для того чтобы получить лучшие условия для подготовки или же другие преференции. Потому, настоящими героями и легендами в глазах болельщиков становятся те спортсмены, которые сохраняют ту самую преданность, несмотря на любые неурядицы, в том числе финансовые.
Дисквалификация Марии Шараповой могла стать тем самым фактором, который мог заставить всю команду российской теннисистки разбежаться по всему миру. И, честно говоря, никто этому факту и не удивился бы. Рутинные тренировки - это, конечно, хорошо, но турниры, трофеи, призовые, в конце-концов нужны, как воздух. Тренеру ведь тоже нужно оставаться на виду и показывать результат для дальнейшего трудоустройства. И вот в ситуации, когда спонсоры один за другим разрывали контракты с Марией, когда проблемы сыпались на голову ежедневно, Свен остался.
Насколько активно он работал именно в период дисквалификации судить довольно сложно. Главное, что на бумаге он остался в команде и возвращение в тур Шарапова начала под его опекой. О том, что дал Гренефельд в игровом плане Марии за годы работы, сейчас говорить не будем. Важно другое, камбек под его руководством не удался, и это - факт.
Ясно, что один матч, один турнир, совсем не показатель, но в том же Индиан-Уэллсе Серена возвращается из декрета в рекордные сроки и довольно качественно выигрывает стартовый матч. Виктория Азаренко, которая, как говорят, до сих пор очень ограничена в передвижениях по миру, впервые с Уимблдона прошлого года выходит на корт и тоже побеждает. Мария, которая вернулась уже довольно давно, в это же время, вновь проигрывает на старте, потерпев, между прочим, третье поражение подряд. Спросите, при чем тут Серена с Викой? А психология такая тонкая штука, что последней каплей пр принятии решения может быть что угодно, даже сиюминутные успехи конкуренток.
Свен, отличный во всех смыслах специалист, не справился с функцией кризис-менеджера, а именно такой человек в команде сейчас просто необходим Шараповой. Учить её технике и даже тактике, кажется, уже не нужно, с опытом и характером Марии со всеми этими функциями она может справиться чуть ли не самостоятельно. Грамотно вывести из крутого пике, заставить снова поверить в свои силы и вернуться в борьбу за престижные титулы - вот задача для нового тренера.
Похоже, что расставаться с Гренефельдом нужно было ещё по итогам прошлого сезона, когда уже стало очевидно, что признать возвращение в тур успешным никак не получается. Нет, Маша поднялась в рейтинге, но вряд ли просто место в топ-50 соответствует амбициям россиянки. Тогда Шарапова либо проявила терпеливость и решилась на второй шанс, либо старалась отплатить доброй монетой за преданность, либо существовали другие закулисные договоренности, но на смены Маша не решилась. Сейчас ждать уже просто нечего.
Во-первых, эмоциональная в тряпка от смены тренера может дать результат, пусть и не долгий, в любой момент сезона. Во-вторых, ещё остаётся время подготовиться к грунтовой части теннисного года и выдать результат там. На песке Мария в последние годы играть научилась отменно, так что ставку на эти турниры вполне можно делать. Но ждать уже, действительно было нечего.
Сейчас остаётся услышать имя нового наставника Шараповой и лишь тогда можно будет хотя бы предполагать, что поменяется в игре Марии. Ну а пока стоит просто поблагодарить Свена за работу и пожелать удачи в дальнейшем. Он этого точно заслужил.
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