воскресенье, 18 марта 2018 г.

Мария Шарапова снялась с соревнований в Майами.

Российская теннисистка Мария Шарапова не сыграет на соревнованиях в Майами. Причиной отказа Марии от участия в турнире стала травма предплечья. По словам самой Шараповой, ей очень жаль сниматься с одного из самых любимых турниров в туре. Сейчас Мария обещает приложить максимум усилий для того, чтобы быстрее вернуться к выступлениям в туре. В основной сетке соревнований в Майами Марию Шарапову заменит американка Дженнифер Бреди.


Напомним, что Мария Шарапова проиграла три последние встречи подряд. После последнего поражения на старте турнира в Индиан-Уэллсе российская теннисистка приняла решение прекратить сотрудничество со Свеном Гренефельдом.

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о 7:59
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