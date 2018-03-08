Мария Шарапова уступила уже в стартовом поединке турнира в Индиан-Уэллсе.

Наоми Осака - Мария Шарапова - 6:4, 6:4
Можно ли назвать столь быстрое поражение Марии Шараповой сенсацией? Наверное, я бы избегал столь громкого слова, ограничившись формулировкой "неожиданный результат" хотя и её нужно употреблять с хорошей такой натяжкой. В рейтинге теннисистки находятся совсем рядом, результаты по ходу сезона у японской теннисистки, если быть совсем уж честными, даже получше будут. Так в чем же сенсация?
Нет, завышенные ожидания болельщиков вполне очевидны и объяснимы. Только вот оправдать их Маше на данный момент не представляется возможным. Снова было слишком много оплошностей, снова было слишком много подарков сопернице теми же двойными ошибками. Осака, конечно же, таким была обязана пользоваться, а проблески стабильности от Шараповой были слишком непродолжительными для того, чтобы переломить ход встречи. Хотя Мария и пыталась.
Итак, началась встреча с того, что Осака получила быстрый и комфортный перевес в счёте. Наоми спокойно защитила собственную подачу, оформила успех на приёме, причём уже тут Шарапова допустила двойную на брейк-поинте.
Осака действовала уверенно, никуда не спешила и даже получила возможность развить успех. У Маши снова подвисла подача уже при счёте 1:4 и японская теннисистка добралась до брейкового мяча, который был ещё и скрытым сет-боллом. Учитывая, что Шарапова на приёме на тот момент не зацепилась ещё ни разу, это была хорошая заявка на победу в сете.
Но вот тут Мария порадовала. Шарапова ушла с биейк-поинта, защитила собственную подачу и тут же впервые в матче навязала Осаке борьбу на приёме, завершившуюся обратным брейком в исполнении россиянки. Следом Маша защитила и свой гейм, полностью выровняв ситуацию в счёте - 4:4 и все нужно начинать сначала. Осака к такому повороту событий оказалась готова, быстро вернула себе уверенность и взяла подачу. А вот Шарапова, похоже, на мини-камбек потратила все силы. Маша снова провалила свою подачу и собственными ошибками отдала гейм и сет.
Если быть совсем уж откровенным, второй сет прошёл в тех же мучениях - Шарапова пыталась найти игру, вернуть стабильность. И находила, но уже в тот момент, когда соперница была далеко впереди. На этот раз Мария возвращалась в борьбу со счета 2:4 и 0:40. Россиянка отыграла тройной гейм-болл у Наоми и оформила обратный брейк, но опять забуксовала в самой концовке. Матч-болл Осаке Шарапова подарила очередной двойной ошибкой, ну а реализовала его Наоми благодаря удару в сетку от соперницы.
Теперь во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осака сыграет с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской.
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