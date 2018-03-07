Сергей Стаховский со сложнейшей победы начинает выступления в квалификации Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский с большим трудом преодолел стартовый раунд квалификации Мастерса в Индиан-Уэллсе, где он получил 14-й номер посева. В первом раунде отбора Сергей в трех партиях переиграл обладателя wild card от организаторов 318-ю ракетку мирового рейтинга Маркоса Хирона из США. В концовке первого сета Стаховский упустил собственную подачу, что и позволило Хирону отпраздновать успех в этом отрезке поединка. Во второй партии Маркос дважды вёл с брейком и даже выходил подавать на победу, но Сергей спасся с двух матч-боллов у соперника, перевёл партию на тай-брейк и уже на нем отпраздновал победу в сете. Решающий фрагмент встречи с брейка снова начал Хирон, но Сергей успел дважды отличиться на приёме и за 2 с половиной часа игрового времени оформил выход во второй раунд квалификации Мастерса в Индиан-Уэллсе.
(14) Сергей Стаховский - (WC) Маркос Хирон - 5:7, 7:6(4), 6:4
Следующим соперником Сергея Стаховского в Индиан-Уэллсе станет британец Камерон Норри.
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