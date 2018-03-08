четверг, 8 марта 2018 г.

Сергей Стаховский не сумел пробиться в основную сетку Мастерса в Индиан-Уэллсе.

В мужском одиночном турнире соревнований категории Мастерс в американском Индиан-Уэллсе не выступит ни один представитель Украины. В финале квалификации потерпел поражение единственный украинский теннисист, представленный на Мастерсе, Сергей Стаховский. Место в основной сетке соревнований Сергей уступил британцу Камерону Норри, занимающему на данный момент 111-ю строчку мирового рейтинга. Стаховский в самом начале поединка упустил собственную подачу, сумел отыграться под занавес стартовой партии, но тут же позволил Норри оформить ещё один брейк. Ну а второй сет украинец уже попросту провалил. Камерон дважды отличился на приеме и за 1 час и 20 минут игрового времени оформил итоговую победу.


Камерон Норри - Сергей Стаховский - 6:4, 6:2

 В первом раунде основной сетки Мастерса в Индиан-Уэллсе Камерон Норри сыграет с ещё одним квалифайером - японцем Таро Даниэлем.

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о 9:52
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