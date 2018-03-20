Сергей Стаховский со сложнейшей победы начинает выступления в квалификации турнира в Майами.

Сергей Стаховский с большим трудом выходит в финал квалификации соревнований категории Мастерс в американском Майами. На старте отборочного турнира украинский теннисист в трех партиях переиграл представителя США Эвана Кинга, занимающего на данный момент 188-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии встречи Сиаховский отпраздновал успех благодаря единственному брейку. Во втором сете спортсмены быстро обменялись выигранными на приёме геймами и в этот момент встречу прервали из-за дождя. После возобновления поединка Кинг ещё раз взял подачу соперника и перевёл матч в решающий сет. В нем никому из спортсменов так и не удалось отличиться на приеме, а тай с мини-брейка начал именно Эван. Но Стаховский смог переломить ход ключевого гейма противостояния и за 2 с половиной часа игрового времени оформить итоговую победу.
(14) Сергей Стаховский - Эван Кинг - 6:3, 4:6, 7:6(5)
За выход в основную сетку Мастерса в Майами Сергей Стаховский поспорит с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.
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