Виктория Азаренко не смогла пройти Слоан Стивенс во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

Виктория Азаренко проиграла перенесенный с предыдущего игрового дня матч второго круга против американской спортсменки Слоан Стивенс. Виктория, получившая от организаторов турнира wild card в основную сетку, просто провалила стартовый сет встречи. Именно Азаренко начала матч с брейка, но проиграла 6 последующих геймов и получила, таким образом скрытую баранку от Слоан. В начале второй партии дважды вперёд вырывалась американка, посеянная на турнире под 13-м номером. Виктория каждый раз моментально отыгрывалась и, казалось бы, к середине сета полностью выровняла ход матча. Но в концовке сета Азаренко снова упустила собственный гейм и позволила сопернице с первой же попытки подать на победу. На выход в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе Слоан Стивенс потратила чуть больше часа с четвертью игрового времени.
(13) Слоан Стивенс - (WC) Виктория Азаренко - 6:1, 7:5
Следующей соперницей Слоан Стивенс станет россиянка Дарья Касаткина.
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