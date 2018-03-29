Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал турнира в Майами.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая от организаторов турнира категории WTA Premier Mandatory в Майами wild card в основную сетку соревнований, не смогла пробиться в финал. На стадии полуфинала Виктория в трех сетах уступила 13-й ракетке турнира американке Слоан Стивенс. За Азаренко остался стартовый сет встречи, но затем Стивенс полностью переломила ход матча и отдала Виктории всего 3 гейма за два последующих сета. Стоит отметить, что именно Слоан белорусская теннисистка уступила на прошедшем недавно турнире в Индиан-Уэллсе. На победу в матче представительнице США понадобилось чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
(13) Слоан Стивенс - (WC) Виктория Азаренко - 3:6, 6:2, 6:1
Теперь в финале турнира в Майами Слоан Стивенс сыграет с победительницей матча между Даниэль Коллинз и Аленой Остапенко.
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